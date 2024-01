Estranei, il nuovo ipnotico trailer del film con Paul Mescal e Andrew Scott

In queste ore Disney e Searchlight Pictures hanno pubblicato il nuovo trailer di Estranei, in originale All of us strangers, nuovo film con protagonisti Paul Mescal e Andrew Scott in arrivo nelle sale cinematografiche italiane dal 29 febbraio prossimo.

Estranei è stato presentato lo scorso 29 ottobre in anteprima italiana alla 21esima edizione di Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, con grande attenzione del pubblico del festival, e negli scorsi mesi è diventato uno dei titoli più acclamati del 2023: ispirato al romanzo “Estranei” di Taichi Yamada, edito in Italia da Casa editrice Nord, il film è ambientato in un condominio quasi vuoto della Londra contemporanea, con Adam che incontra casualmente un misterioso vicino di casa, Harry, che spezza il ritmo della sua vita quotidiana e lo spinge a tornare nella città di periferia in cui è cresciuto e nella casa in cui viveva da bambino, dove i suoi genitori sembrano ancora vivi e con lo stesso aspetto che avevano nel giorno della loro morte, avvenuta trent’anni prima.

Estranei è scritto e diretto da Andrew Haigh e interpretato da Andrew Scott, Paul Mescal, Jamie Bell e Claire Foy. Il romanzo originale di Taichi Yamada è stato insignito del prestigioso Yamamoto Shugoro Prize for Literature, con il suo autore definito da Bret Eston Ellis 'uno dei migliori autori giapponesi che abbia mai letto'.

Nel frattempo, Paul Mescal ha annunciato la fine delle riprese de Il gladiatore 2, nuovo film di Ridley Scott in uscita a novembre 2024.