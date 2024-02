Estranei di Andrew Haigh è il film da vedere questa settimana oltre a Dune: Parte 2

Oltre a Dune: Parte 2 di Denis Villeneuve, tra le nuove uscite della settimana segnaliamo anche Estranei di Andrew Haigh, con protagonisti gli amatissimi attori Andrew Scott e Paul Mescal.

Totalmente opposto alle fantascientifiche atmosfere magniloquenti del kolossal Warner Bros, e per questo perfetto per una doppia visione se avete l'abitudine di andare in sala più volte a settimana, Estranei è ispirato al romanzo omonimo di Taichi Yamada, edito in Italia da Casa editrice Nord e insignito del prestigioso Yamamoto Shugoro Prize for Literature, e racconta la storia di Adam (Andrew Scott), che una notte, nel suo condominio quasi vuoto nella Londra contemporanea, incontra casualmente un misterioso vicino di casa, Harry (Paul Mescal), che spezza il ritmo della sua vita quotidiana: mentre tra i due si sviluppa rapidamente una relazione, Adam, uno scrittore, è sempre più ossessionato dai ricordi del suo passato e viene spinto a tornare nella città di periferia in cui è cresciuto e nella casa in cui viveva da bambino, dove i suoi genitori (Claire Foy e Jamie Bell) sembrano ancora vivi nonostante la loro morte si avvenuta trent’anni prima.

Un'opera sul perdersi nel perdersi delle geografie dell'inconscio, un film coraggioso che non teme il melodramma fantastico e che sfida le mode e i tempi cinematografici.

Per altri titoli in uscita questa settimana, scoprite il candidato all'Oscar La sala professori.