Quanto sarà esteso il ruolo di Zendaya in Dune: Parte 2? Parla l'attrice

Zendaya potrebbe ritornare in Dune: Messia, e la giovane attrice ha parlato in un’intervista del ruolo del suo personaggio all’interno del secondo capitolo della saga.

Dopo il primo film, in cui a fare da protagonista è stato principalmente il personaggio interpretato da Timothée Chalamet, alias Paul Atreides, sembra che nel secondo capitolo il personaggio di Zendaya diventerà decisamente più centrale. Queste le parole dell’attrice: “Quello che Denis fa molto bene è prendere in maggiore considerazione i personaggi femminili. È stato davvero in grado di costruire un forte senso del punto di vista e della vita di Chani. Non è stato completamente come se fosse al servizio della persona di cui è innamorata. Ho sentito un particolare senso di cura per ciò che Chani rappresenta nei suoi film.”

A supporto delle parole dell’attrice ci sono proprio quelle del regista di Dune: Parte due, Denis Villeneuve. Il cineasta ha inoltre commentato la presenza di Lady Jessica, ovvero Rebecca Ferguson: “Man mano che il film procede, c'è un cambiamento nel personaggio principale e Chani diventa il mio punto di riferimento. Stranamente, Jessica è più sullo sfondo nella seconda parte [del romanzo]: ho pensato che non fosse corretto. È ancora Lady Jessica, l'artefice principale della storia. Ho pensato che fosse un'idea molto forte che non è stata sostenuta nel libro. Ho fatto in modo che avesse la presenza del personaggio nella seconda parte.”

Se ancora non lo avete visto, qui potete trovare il trailer ufficiale di Dune: Parte due.