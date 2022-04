Esterno Notte, il trailer: il film su Aldo Moro al cinema in 2 parti e in serie tv su Rai!

In un colpo solo Lucky Red ha annunciato poster, trailer e data di uscita per Esterno Notte, il nuovo film di Marco Bellocchio che sarà presentato in anteprima mondiale al prossimo Festival di Cannes.

Anzi, per la precisione di Esterno Notte Lucky Red ha rivelato le date d'uscita, al plurale: si avete letto bene, perché dopo il trionfale Marx può aspettare Bellocchio a quanto pare ha realizzato uno dei progetti più ambiziosi della sua carriera, che al cinema arriverà in due puntate e che successivamente sarà presentato come serie tv per Rai: il primo appuntamento è fissato per il 18 maggio prossimo, con l'uscita della Prima Parte del film, cui seguirà la seconda parte - sempre al cinema - il 9 giugno 2022. Su Rai 1, poi, il progetto sarà trasmesso nell’originale formato seriale in autunno.

Scritta da Marco Bellocchio, Stefano Bises, Ludovica Rampoldi, Davide Serino e diretta da Marco Bellocchio, la serie/film Effetto Notte include nel cast Fabrizio Gifuni nei panni di Aldo Moro, Margherita Buy, Toni Servillo, Fausto Russo Alesi, Gabriel Montesi e Daniela Marra. "Non sorprende che Thierry Frémaux abbia scelto di presentare a Cannes quest’opera" - commenta il produttore di Lucky Red Andrea Occhipinti - "Quello che Marco Bellocchio ha realizzato è un vero capolavoro. Il racconto di un momento cruciale della storia del nostro paese e non solo, di una generazione, di una famiglia, di un uomo. Un grande film avvincente e tremendamente attuale".

Appuntamento - anzi, appuntamenti - sul grande e sul piccolo schermo, dunque: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!