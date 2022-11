Esterno Notte, After 4 e Il signore delle formiche: a dicembre tante novità Eagle Pictures

Il grande cinema (e/o il piccolo schermo) italiano e il quarto capitolo di una delle saghe teen più amate degli ultimi anni compongono il parco titoli delle novità home-video di Eagle Pictures per dicembre 2022, in arrivo giusto in tempo per i regali di Natale.

A partire dal 1 dicembre sarà disponibile After 4 di Castille Landon, il quarto capitolo tratto dal best seller di Anna Todd, edito nei formati DVD e Blu-ray: vero e proprio fenomeno del genere young adult e franchise cinematografico di grande successo, la tormentata storia d’amore tra Tessa e Hardin prosegue in un nuovo capitolo che è una vera e propria montagna russa di emozioni. Oltre al quarto capitolo, sarà inoltre disponibile un cofanetto da collezione della saga After, edito sempre nei formati DVD e Blu-ray con all’interno i primi tre film della saga.

Sempre dal 1 dicembre sarà invece disponibile l'acclamata serie tv Esterno Notte di Marco Bellocchio, presentata in anteprima a Cannes 75 ed edita grazie a Eagle Pictures in formato DVD: i sei episodi, che dopo essere stati distribuiti al cinema la scorsa estate sono appena andati in onda su Rai 1 con ottimi dati di ascolto, raccontano il sequestro di Aldo Moro nel 1978 dal punto di vista dei protagonisti della vicenda, segnando un nuovo picco per la stagione d’oro della serialità italiana e mondiale con un cast eccezionale composto da Toni Servillo, Margherita Buy e Fabrizio Gifuni.

Ancora Italia, infine, con Il signore delle formiche di Gianni Amelio, che sarà disponibile dal 29 dicembre edito nei formati DVD e Blu-ray: protagonista un intenso Luigi Lo Cascio nei panni del drammaturgo e poeta Aldo Braibanti, affiancato da Elio Germano e Sara Serraiocco, in una storia vera sulla violenza e l’ottusità della discriminazione.

Quale tra questi titoli vi interessa maggiormente? Ditecelo nei commenti!