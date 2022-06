Esterno Notte Parte 2: si torna al cinema con Bellocchio, guardate il nuovo poster!

Dopo l’emozionante accoglienza al Festival di Cannes con standing ovation e 10 minuti di applausi e il successo in sala della prima parte, dal 9 giugno esce in sala la seconda parte di Esterno Notte, la mastodontica serie tv di Marco Bellocchio sul rapimento di Aldo Moro.

Dopo il successo dell'acclamato documentario Marx può aspettare, Esterno notte è un dramma shakespeariano in sei atti, una grande serie che è anche grande cinema e un'appassionante ricostruzione della storia reale e delle riflessioni più filosofiche su persone e politica, un affresco lirico che lascia a bocca asciutta quasi tutto il resto del cinema contemporaneo con pretese storico-politiche: dopo Buongiorno notte, Marco Bellocchio 'allarga' il punto di vista sul racconto di quei tragici giorni e rivista la storia di Moro attraverso lo sguardo di numerosi altri personaggi, dalla famiglia ai i politici, dai preti al Papa, dai professori ai maghi, e poi ancora le forze dell’ordine, i servizi segreti, i brigatisti in libertà e in galera, persino i mafiosi e gli infiltrati.

Nel cast, al fianco di Fabrizio Gifuni che interpreta Aldo Moro, anche Margherita Buy (Eleonora), Toni Servillo (Paolo VI), Fausto Russo Alesi (Francesco Cossiga), Gabriel Montesi (Valerio Morucci), Daniela Marra (Adriana Faranda). L’opera di Marco Bellocchio - già al cinema con la prima parte e dal 9 giugno con la seconda - è distribuita nelle sale cinema da Lucky Red e sarà trasmessa nell’originale formato seriale in autunno su Rai 1.

In basso potete trovare il nuovo poster ufficiale per la Parte 2, mentre per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer di Esterno notte.