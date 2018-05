Espulsi dall'Academy il regista Roman Polanski e l'attore Bill Cosby

Bill Cosby e Roman Polanski, attraverso un comunicato diffuso nelle scorse ore, sono stati stati ufficialmente espulsi dall'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, a causa delle varie accuse e degli scandali sessuali nei quali sono stati coinvolti negli anni. La decisione arriva a pochi giorni dalla condanna inflitta alla star de I Robinson.

Bill Cosby, a partire dal 2004, è stato accusato di stupro e abusi da alcune donne. Nel 2006 è stato denunciato da Andrea Costand, una donna che ha affermato di essere stata abusata da Cosby qualche anno prima a Philadelphia. Negli anni sono emerse altre testimonianze a altre accuse da parte di oltre sessanta donne nei confronti dell'attore. Qualche giorno fa Cosby è stato condannato per violenze sessuali aggravate al termine di un processo estenuante.

La vicenda di Roman Polanski risale a più di quarant'anni fa, quando il regista venne accusato di violenza sessuale con l'ausilio di sostanze stupefacenti nei confronti della tredicenne Samantha Geimer, nella villa di Jack Nicholson. Dopo aver scontato 42 giorni di carcere, Polanski venne rilasciato con la condizionale ma alla luce dei probabili cambiamenti nella decisione da parte del giudice, fuggì in Europa per evitare l'arresto. Negli anni sono falliti i tentativi d'estradizione e Roman Polanski non mette piede negli Stati Uniti dal 1978.

Il comunicato diffuso dall'Academy parla di una decisione alla quale si è arrivati seguendo le direttive legate al comportamento dei membri dell'organizzazione, sottolineando come l'Academy s'impegni nel promuovere 'standard etici che i propri membri devono seguire in linea con i valori legati al rispetto per la dignità umana che contraddistinguono l'organizzazione'.