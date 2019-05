Un'esplosione di emozioni nello spot di Rocketman con Taron Egerton

20th Century Fox Italia ha rilasciato un breve nuovo spot video di Rocketman, il nuovo biopic musicale diretto da Dexter Fletcher con protagonista Taron Egerton nei panni di Elton John. Il film è stato presentato fuori concorso in questi giorni al Festival di Cannes, dove ha ricevuto un'accoglienza calorosa dagli addetti ai lavori.

Rocketman racconta l'ascesa artistica e la vita di una delle leggende musicali dell'ultimo secolo, Elton John, icona pop della musica britannica e internazionale.

La prima versione del film durava 158 minuti ma è stata tagliata dal regista, in accordo con Paramount Pictures, concentrando la narrazione soprattutto sul percorso di riabilitazione dalle sostanze stupefacenti e sul ritorno al successo.



Taron Egerton in lacrime ha accolto l'ovazione del pubblico di Cannes, che ha riservato diversi minuti di applausi alla sua performance e al film in sé, diretto dallo stesso regista che si è occupato di terminare Bohemian Rhapsody dopo l'allontanamento di Bryan Singer, ovvero Dexter Fletcher.

Dexter Fletcher sul divieto ai minori, per la presenza di alcune sequenze piuttosto esplicite.

Il cast del film è composto anche da Jamie Bell nel ruolo del manager Bernie Taupin, Richard Madden in quello di John Reid e Bryce Dallas Howard nei panni della madre di John.

Il film sarà disponibile nelle sale cinematografiche italiane dal 29 maggio, mentre in quelle statunitensi arriverà il 31 maggio.