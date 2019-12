Esploriamo lo stupefacente dietro le quinte di 1917 con Sam Mendes e Roger Deakins

Girare 1917 è stata l'esperienza più difficile della carriera di Sam Mendes e Roger Deakins, e grazie ad una nuova featurette pubblicata da Universal Pictures possiamo intuirne il perché.

Nel video, infatti, il regista ripercorre il processo di creazione del film - "Ho pensato subito che dovesse essere raccontato in tempo reale" - e dei motivi che lo hanno spinto a realizzarlo attraverso un unico one-shot. Un'idea che ha immediatamente affascinato anche il leggendario DOP, che molto probabilmente tornerà a competere per l'Oscar alla miglior fotografia dopo aver già vinto nel 2018 con Blade Runner 2049. Potete visionare il filmato nel player in alto.

Ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, 1917 vedrà come protagonisti due giovani soldati inglesi, Schofield e Blake, interpretati da George MacKay (Captain Fantastic) e Dean-Charles Chapman (Game of Thrones, The King), che riceveranno una missione delicata e di massima importanza: farsi portavoce di un messaggio che potrebbe salvare la vita di centinaia di soldati, incluso il fratello di Blake. Ma per farlo, i due dovranno attraversare il territorio nemico.

Il film, nominato nella categoria dei migliori film drammatici ai Golden Globes 2020, sarà distribuito in Italia da 01 Distribuiton e arriverà il 23 gennaio 2020. Che aspettative avete nei confronti del nuovo progetto di Mendes? Fatecelo sapere nei commenti.