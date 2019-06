L'esordio alla regia di Karen Gillan trova distribuzione nel Regno Unito

La britannica Blue Finch Films ha acquisito i diritti di distribuzione per il Regno Unito e l’Irlanda del film The party’s just beginning, esordio alla regia di Karen Gillan (Doctor Who, Jumanji: Welcome to the jungle), che ha anche scritto il film e ne è la protagonista.

Karen Gillan, famosa anche per il personaggio di Nebula nel Marvel Cinematic Universe e intenzionata a dirigere un film MCU, interpreta Luisaidh, una giovane donna che vive in Scozia con i genitori. Dopo aver perso la sua migliore amica, inizia una discesa nella perdizione, tra bevute, droghe e sesso occasionale, fino a quando uno sconosciuto entra nella sua vita. Fanno parte del cast di The party’s just beginning, presentato nel 2018 ai festival di Glasgow e di Tribeca, anche Paul Higgins, Lee Pace e Siobhan Redmond.

L’accordo di distribuzione è stato concluso per conto di Blue Finch da Mike Chapman e Russell Webber e il film dovrebbe uscire nell’ultimo trimestre del 2019. Karen Gillan si è detta entusiasta della notizia: “L’impegno e la passione di Blue Finch per il mio film di debutto sono evidenti, e non vedo l’ora che esca per il pubblico britannico.”

“I distributori britannici con il fiuto e l’istinto per gli esordienti audaci e di talento sono in costante diminuzione” ha aggiunto Claire Mundell, tra i produttori del film. “Non potremo essere più contenti che Blue Finch abbia riconosciuto l’enorme potenziale di Karen come regista emergente.”

Dai un'occhiata al poster di The party's just beginning.