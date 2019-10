Grande esordio di Joker: primo posto da oltre un milione di euro al box-office in Italia

Questo il week-end di Arthur Fleck. Nei cinema di tutto il mondo esce finalmente Joker, il nuovo film diretto da Todd Phillips e basato sul celebre villain della DC Comics, magnificamente interpretato da Joaquin Phoenix. Il film è uscito ieri nelle sale italiane facendo registrare un grande risultato, con un incasso da 1.033.369 euro.

Il film esce oggi nelle sale americane e secondo un report di Deadline prevede che già nelle anteprime di ieri sera Joker possa aver incassato qualcosa come 10 milioni di dollari, battendo il record di Venom quale miglior esordio al box-office nel mese di ottobre. Diretto da Todd Phillips, Joker è interpretato da Joaquin Phoenix che veste i panni di Arthur Fleck, un clown e aspirante cabarettista fallito che viene calpestato, deriso ed emarginato dalla società prima di diventare il Joker e aizzare la folla, creando il caos.



Nelle ultime settimane il film è stato oggetto di controversie dopo che diverse persone si sono chieste se l'uscita cinematografica di questo film potesse incitare alla violenza. Queste polemiche hanno provocato delle maggiori misure di sicurezza in alcune proiezioni in sala mentre è stata evitata la programmazione nel cinema di Aurora, in Colorado, dove avvenne la sparatoria durante una proiezione de Il cavaliere oscuro.

"Penso che la maggior parte di noi sia in grado di distinguere tra giusto e sbagliato. E quelli che non sono in grado d'interpretarlo hanno comunque qualsiasi cosa nel mondo a cui potrebbero ispirarsi. Le persone interpretano male i testi delle canzoni, interpretano male i passaggi nei libri. Quindi non penso che sia responsabilità di un regista insegnare la moralità al pubblico o la differenza tra giusto e sbagliato" ha spiegato Phillips.

A New York la polizia è sotto copertura nei cinema a scopo precauzionale. Nei cinema italiani il film è vietato ai minori di 14 anni.