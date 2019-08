Esordio dai grandi numeri per Hobbs & Shaw, previsto un week-end globale da $120 milioni

Com'era ampiamente prevedibile Hobbs & Shaw, il nuovo film della saga di Fast & Furious, ha aperto in testa la sua corsa la botteghino statunitense fin dal primo giorno di programmazione, proiettandosi verso un week-end d'apertura coi fiocchi.

L'action di David Leitch con protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham ha infatti esordito con $23,7 milioni di dollari (inclusi $5,8 milioni alle anteprime di giovedì), un debutto in linea con le aspettative che dovrebbe portarlo oltre i $60 milioni di dollari entro domenica sera.

Ancora meglio a livello internazionale, con le previsioni parlano di un weekend da $120 milioni di dollari in giro per il mondo: ricordiamo che il blockbuster è costato all'incirca $200 milioni di dollari, e quindi una forte partenza è necessaria per garantire dei ritorni economici nei giorni a seguire.

Al secondo posto troviamo Il Re Leone, che ha incassato $11.1 milioni di dollari superando la soglia dei $400 milioni complessivi nei soli USA e di conseguenza gli $1.04 miliardi in tutto il mondo. Chiude il podio C’Era Una Volta a Hollywood, che con altri $5.6 milioni di dollari porta il proprio totale a $64.4 milioni di dollari.

Hobbs & Shaw arriverà in Italia dal prossimo 8 agosto.

Per altri approfondimenti scoprite come una scena è stata scritta su un tovagliolo durante un volo verso Londra e gli strani contratti di Dwayne Johnson e Jason Statham, per i quali nessuno dei due attori può superare l'altro negli scontri fisici che vengono mostrati a schermo.