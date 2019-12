Esordio flop in Cina per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Fa un certo effetto accostare la parola flop a Star Wars, eppure ogni tanto accade di doverlo fare: pare, infatti, che alcuni mercati siano più restii a cedere al fascino della saga creata da George Lucas, come testimoniano i dati all'esordio di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Se nel resto del mondo si parla già di trionfo al botteghino (solo in Italia Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha guadagnato un milione di euro durante il giorno del debutto), infatti, non si può dire la stessa cosa per quanto riguarda il mercato cinese.

All'esordio in sala il film di J. J. Abrams ha raccolto in Cina infatti soltanto 2,2 milioni di dollari, ben poca cosa rispetto ai 15,4 milioni inizialmente prospettati. La posizione al botteghino rispecchia quanto dicono gli incassi: Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è infatti soltanto quarto, mentre sul podio stazionano tre titoli cinesi.

Dalla Cina giungono anche buone notizie, comunque: il momento gay di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha infatti evitato la rigida censura cinese, che ha quindi lasciato che il capitolo conclusivo della Skywalker Saga arrivasse in sala così com'era stato concepito. Un segnale sicuramente positivo, soprattutto dopo che la stessa scena di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker era stata censurata in Medio Oriente.