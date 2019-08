Grande esordio commerciale e di critica per Scary Stories To Tell In The Dark

Scary Stories To Tell In The Dark, l'attesissimo nuovo horror dell'apprezzato regista norvegese André Øvredal scritto e prodotto dal premio Oscar Guillermo Del Toro, ha finalmente fatto il suo esordio negli Stati Uniti, dove ha lasciato il segno sia dal punto di vista commerciale che critico.

Il è tra i migliori risultati del week-end americano, durante il quale ha esordito con $20,8 milioni di dollari, cifra impreziosita anche dal vanto per la miglior media copia del weekend di 6,635 dollari.

Il film ha anche ottenuto l’80% di gradimento sul sito Rotten Tomatoes: “I cineasti e il team della CBS Films sono entusiasti del fatto che gli spettatori stiano accogliendo il mondo di Scary stories to tell in the dark" - ha dichiarato Guillermo del Toro, qui nelle vesti di sceneggiatore e produttore - “È particolarmente soddisfacente vedere le famiglie godersi il divertimento del film tutti insieme".

Scary Stories To Tell In The Dark è tratto dall’omonimo e terrificante bestseller di Alvin Schwartz, autore cult della narrativa horror, noto per la sua vasta produzione letteraria dedicata a opere che, tra miti, leggende e racconti di paura, esplorano gli aspetti folkloristici del popolo americano. Nella saga di “Scary Stories”, pubblicata tra il 1981 e il 1991 con le illustrazioni originali di Stephen Grammel, 29 storie di paura si materializzano in un mondo sospeso tra magia e terrore: i racconti più macabri di tutti i tempi prendono vita tra fiabe horror, vendette oscure, entità agghiaccianti e avvenimenti soprannaturali. Il libro sarà pubblicato in Italia dall'editore DeA Planeta Libri nella collana DeA, e uscirà in libreria il 4 settembre 2019 (al prezzo di 16.90 euro).

Nel cast del film Zoe Colletti, Austin Abrams, Gabriel Rush, Michael Garza, Austin Zajur, Dean Norris, Gil Bellows, Lorraine Toussaint e Natalie Ganzhorn.

