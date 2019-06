Esordio da $230 milioni al botteghino mondiale per Toy Story 4, la Disney domina il 2019

Dopo un esordio sotto le aspettative per Toy Story 4, il film Disney-Pixar ha debuttato ufficialmente con numeri a ribasso perfino per le nuove e più abbottonate previsioni, che avevano portato a $120-$125 milioni i $140 milioni previsti inizialmente.

Invece, il quarto capitolo della saga ha aperto negli Stati Uniti con $118 milioni "soltanto", cifra che corrisponde comunque al quarto miglior incasso di sempre per film d'animazione al debutto, appena dietro il terzo posto di Shrek Terzo (che esordì con $121 milioni).

Per il mercato Nord-Americano il debutto di Toy Story 4 è comunque il terzo migliore dell'anno dietro a Captain Marvel e Avengers: Endgame, ma soprattutto dalla nostra parte dell'oceano Woody e compagnia hanno incassato un totale di $120 milioni da 37 mercati, segnando anche il record per un film d'animazione nel Regno Unito ($15 milioni).

Il totale fa $238 milioni d'esordio a livello globale, che permette alla Disney di segnare sul calendario il quarto miglior esordio dell'anno: l'unico spot non-Disney nella top five è quello che la Universal ha fatto registrare con Noi ($71 milioni)

La longevità al box office di Toy Story 4 potrebbe essere messa in difficoltà dall'arrivo Spider-Man: Far From Home, quindi è difficile che il film riesca ad insidiare le cifre totalizzate da Toy Story 3, anche se al momento i due film condividono lo stesso punteggio su Rotten Tomatoes (98% di gradimento) e la stessa A su CinemaScore.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alle nuove clip italiane di Toy Story 4. Vi ricordiamo che da noi il film Pixar arriverà dal prossimo 26 giugno.