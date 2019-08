Esordio da $20 milioni al botteghino per Gerard Butler e Attacco al Potere 3

Dopo la pubblicazione di trailer e poster di Attacco al Potere 3, il nuovo film della saga action con Gerard Butler ha debuttato negli Stati Uniti facendo registrare dei buoni numeri, anche leggermente superiori alle aspettative.

Il terzo capitolo della serie ha infatti incassato $21,25 milioni di dollari durante i suoi primi tre giorni di rilascio, vendite di biglietti che sono bastate a scalare le classifiche dei botteghini domestici declassando il campione dello scorso fine settimana, la commedia della Universal Good Boys, al secondo posto.

Angel Has Fallen ha quasi eguagliato il debutto da $21,6 milioni del suo predecessore, London Has Fallen, uscito nel 2016. Il primo film del franchise, Olympus Has Fallen, arrivato nel 2013, aveva invece esordito meglio di tutti, con $30,4 milioni di dollari.

In Angel Has Fallen Butler torna nei panni dell'agente dei servizi segreti Mike Banning, che deve nascondersi dal proprio governo dopo essere stato incastrato per un attacco al presidente degli Stati Uniti (Morgan Freeman). Il cast comprende anche Jada Pinkett Smith, Piper Perabo e Nick Nolte nel ruolo del padre di Mike.

Il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 28 agosto. Per altre informazioni vi rimandiamo al primo trailer ufficiale di Angel Has Fallen.

Siete dei fan della saga? Avete apprezzato i primi due capitoli? Ditecelo nella sezione dei commenti.