L'Esorcista, Universal investe 400 milioni nella nuova trilogia prodotta da Blumhouse!

Un horror come L'Esorcista è come il buon vino: con il tempo non può che migliorare. Il film con Linda Blair e Max von Sydow non ha perso un grammo del suo fascino con il passare degli anni, al punto da convincere Universal a puntare ancora una volta sul franchise per tornare a dire la sua nel mondo del cinema dell'orrore.

Già qualche tempo fa Blumhouse aveva annunciato di essere al lavoro su di un sequel de L'Esorcista, specificando anche di star guardando ad Halloween come fonte d'ispirazione per il film: le nuove notizie al riguardo, però, parlano di una Universal disposta a fare le cose in grande.

La celebre casa di produzione ha infatti messo sul tavolo ben 400 milioni di dollari da investire in una nuova trilogia da dare alla luce in collaborazione proprio con il team che ci ha regalato perle come Get Out e La Notte del Giudizio, trilogia che dovrebbe, stando alle intenzioni attuali, sbarcare poi sulla piattaforma streaming Peacock.

"Ci siamo impegnati a garantire la distribuzione al cinema, ma riusciremo a soddisfare anche gli utenti streaming portando questo straordinario franchise su Peacock" sono state le parole di un soddisfatto Jason Blum. In attesa del continuo della celebre saga, intanto, ricordiamo le disavventure vissute da Linda Blair dopo le riprese de L'Esorcista.