L'esorcista, Universal annuncia la data d'uscita del nuovo sequel The Exorcist: Deceiver

Oltre alla pubblicazione del primo trailer ufficiale di The Exorcist: Believer, la Universal Pictures in queste ore ha reso nota anche la data d'uscita ufficiale di The Exorcist: Deceiver, secondo capitolo della nuova trilogia di David Gordon Green.

The Exorcist: Deceiver, il secondo sequel di una nuova trilogia del regista David Gordon Green, uscirà in tutto il mondo il 18 aprile 2025: la notizia dell'uscita del secondo capitolo della serie Exorcist di Universal Pictures e Blumhouse Productions segue la presentazione del primo trailer di The Exorcist: Believer, proiettato nelle sale nord-americane lo scorso fine settimana insieme alle proiezioni di Oppenheimer (sempre di Universal Pictures) e arrivato online in queste ore. Il filmato promozionale, che mostra Ellen Burstyn chiamata ancora una volta a combattere i demoni, ha mostrato le prime immagini della nuova trilogia di David Gordon Green, con il primo capitolo The Exorcist: Believer che uscirà nelle sale il 13 ottobre.

Il film originale, L'esorcista di William Friedkin, ha incassato oltre 441 milioni di dollari ed è considerato uno dei - se non il - più grandi horror della storia del cinema: adattato dal romanzo di William Peter Blatty del 1971, ha fatto guadagnare all'autore un Oscar per la migliore sceneggiatura non originale. In totale, L'esorcista fu nominato per 10 Oscar, tra cui miglior film e miglior regista.

