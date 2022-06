L'esorcista, la trilogia sequel spiazza tutti: riprese già in corso da settimane!

Di fronte a tante saghe horror - e franchise più in generale - sottoposte a revival, c'era grande attesa intorno alla nuova trilogia sequel de L'esorcista. Soprattutto perché sembrava si dovesse attendere ancora a lungo per l'inizio delle riprese. Ma in grande segretezza la produzione è in corso da settimane, con molte scene già chiuse.

Negli ultimi anni, come ben sappiamo, sono innumerevoli i franchise sottoposti a revival. Ma per quanto riguarda il favore dei fandom – recentemente messi alla gogna da George RR Martin invece – i reboot delle più famose saghe horror sembrano particolarmente fortunati. All’inizio di quest’anno abbiamo assistito al clamoroso successo di Scream 5, ma da diverso tempo ormai Jamie Lee Curtis sta portando avanti la trilogia revival di Halloween. Solo l’evitabile reboot di Texas Chainsaw Massacre sembra aver avuto vita difficile, praticamente una meteora. Ma oggi, sul piatto, c’è questa nuova, gigantesca trilogia revival di Bloomhouse su cui la Universal ha esordito con un investimento di partenza da 400 milioni di dollari.

Tutti gli indizi e le dichiarazioni fanno pensare che si voglia per il reboot de L’esorcista tono e atomosfere simili a quelle di Halloween, non ultimo la scelta del regista, comune a entrambi i progetti: David Gordon Green. Ma proprio questa scissione di Green fra i due progetti aveva fatto pensare che il regista non si sarebbe messo al lavoro sulla nuova trilogia prima di aver terminato l’ultimo Halloween. Oggi invece, una vecchia intervista risalente a febbraio, ripescata dai meandri del web e sostenuta dalla storica attrice Ellen Burstyn – nominata all’Oscar per il capitolo originale – sembra mandare avanti le lancette. L’attrice aveva infatti dichiarato: "Ho già girato la nuova versione. Non è successo niente di strano sul set. C'erano un sacco di stranezze nel primo”.

Secondo gli insider, la ragione di questo avvio anticipato sarebbe dovuto all’età avanzata dell’attrice. Senza volerle portare sfortuna, la Burstyn dovrebbe infatti compiere 90 anni a breve e la produzione potrebbe aver preferito chiudere le scene con lei il prima possibile, considerando anche che negli ultimi revival di questo tipo gli attori di vecchia data fungono perlopiù da “aiutanti secondari” all’interno della storyline, usati come supporto ai nuovi protagonisti – che in questo caso sarà Leslie Odom Jr. di Knives Out 2 – e in chiave di effetto nostalgia. Quali sono le vostre aspettative su questa nuova trilogia in arrivo? Ditecelo nei commenti!