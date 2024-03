L'esorcista, la trilogia Blumhouse andrà avanti o sarà cancellata? Parla Jason Blum

A gennaio scorso L'esorcista: L'ingannatore è stato rinviato a tempo indefinito dopo il forfait del regista David Gordon Green, causato dal flop al box office del primo episodio della nuova saga targata Blumhouse, L'esorcista: Il credente, e ad oggi il futuro del franchise non è ancora chiaro.

Fortunatamente per i fan, però, il produttore Jason Blum ha confermato che la saga de L'esorcista continuerà: nel corso di una recente intervista promozionale con The Direct dal tappeto rosso della premiere di Imaginary, nuovo film della Blumhouse, il CEO dello studio ha cercato di tranquillizzare gli appassionati dichiarando che la Universal ha rimosso L'esorcista: L'ingannatore dal calendario uscite non perché il film è stato cancellato, ma per dare allo studio il tempo necessario per svilupparlo al meglio.

Oltre a questa notizia positiva, però, purtroppo ce n'è anche una negativa, dato che a quanto pare i lavori sul film sembrerebbero essere ancora in alto mare: "Faremo sicuramente un altro film sull'Esorcista, ma volevamo più tempo per capire come sarebbe stato. Attualmente, non ho ancora idea di che tipo di film sarà e come si svilupperà."

Insomma, da quanto si può carpire da questa dichiarazione pare proprio che dopo l'addio di David Gordon Green alla saga de L'esorcista il nuovo film è andato incontro ad un vero e proprio reboot produttivo, pensato evidentemente per correggere gli errori del primo capitolo.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità.