L'esorcista, spiegazione del finale del capolavoro horror

In occasione dell'atteso ritorno de L'esorcista di William Friedkin nelle sale cinematografiche italiane, andiamo a rivivere insieme i momenti finali del film del 1973, pietra miliare del cinema horror e della New Hollywood.

Da quando è stato presentato per la prima volta nel lontano 1973, L'esorcista ha spaventato, affascinato e incantato il pubblico di tutto il mondo, con le sue scene indimenticabili, i personaggi iconici e l'atmosfera da brivido che lo hanno reso una fonte di ispirazione inestimabile per tutto l'horror venuto dopo e un'opera d'arte cinematografica senza tempo, che ancora oggi dopo cinque decenni continua ad esercitare un impatto culturale straordinario, testimonianza del potere del cinema di catturare l'immaginazione e spingere gli spettatori al limite del terrore e della suspense.

Negli attimi conclusivi de L'esorcista, tutte le trame disseminate nel corso della durata del film trovano un punto di incontro: l'esorcismo organizzato da padre Karras e padre Merrin per liberare la giovane Regan dal demone che la possiede si risolve con la morte di entrambi i sacerdoti, uno ucciso per mano del mostro e per lo sforzo attuato nell'esorcismo (Merrin) e l'altro morto suicida (Karras). Proprio la morte di Karras assume un valore simbolico per i temi trattati dal film: il prete, infatti, che per tutta la durata della storia è stato lì lì per perdere la fede e abbandonare la vita ecclesiastica, si sacrifica due volte prima per invitare il demone a prendere possesso del suo corpo e lasciare libera la bambina, poi buttandosi dalla finestra del palazzo per uccidere sé stesso e il demone che stava iniziando a possederlo. Per William Friedkin, dunque, il sacrificio diventa necessario per rimanere fedeli al proprio Credo (una visione della vita che si può estendere anche al cinema, dato che il regista, e molti altri suoi colleghi, l'avrebbero mantenuta per tutto il corso della carriera).

Il film si conclude con Regan, finalmente guarita ma senza alcun ricordo, che abbraccia istintivamente padre Dyer, consapevole che qualsiasi cosa sia successa lei oggi è viva grazie al potere di Dio. Nel finale alternativo de L’esorcista, invece, Chris MacNeill porge la medaglietta di San Giuseppe a Dyer, ma lui gliela restituisce e le dice che dovrebbe tenerla lei. Inoltre, Padre Dyer si ferma a fare due chiacchiere con l’ispettore Kinderman, grande appassionato di cinema, riallacciandosi ad una scena precedente tra Kinderman e Karras.

