L'esorcista, perché le protagoniste del film originale sono tornate per il nuovo sequel?

Dopo il franchise di Halloween, David Gordon Green si è dedicato a riportare sullo schermo un altro classico del cinema horror, L'esorcista, realizzando un sequel dal titolo L'esorcista - Il credente. Nel film sono tornate anche due star del cult di William Friedkin, le protagoniste Ellen Burstyn e Linda Blair.

Nel sequel di David Gordon Green, il personaggio di Leslie Odom Jr. si rivolge a Chris MacNeil (Ellen Burstyn) per avere aiuto.

Anche Linda Blair, che ha lavorato come consulente per il film, ha fatto una breve apparizione alla fine, dopo aver partecipato anche a L'esorcista II - L'eretico, uscito nel 1977, a differenza della collega. Su Everyeye vi avevamo raccontato in che modo Ellen Burstyn è stata convinta a tornare nel sequel de L'esorcista.

Intervistata da Entertainment Weekly, Linda Blair ha spiegato l'unico motivo che avrebbe potuto convincerla a tornare: la partecipazione di Ellen Burstyn:"Sapevano che sarebbe stato qualcosa di molto speciale e magico, quindi abbiamo portato tutto ciò che dovevamo portare nella scena. È stata soltanto una ripresa, una ripresa, una ripresa, una ripresa e hanno fatto un po' di dietro le quinte ma molto poco perché Ellen non voleva. Lei rimane veramente nel personaggio. Io posso entrare ed uscire, probabilmente a causa del film originale. Ho imparato ad entrare e uscire dal personaggio!".



Potrebbe tornare in futuro? Linda Blair ha svelato per quale motivo accetterebbe di tornare di nuovo nel franchise:"Se il pubblico vuole che io torni devono aiutarmi a cambiare la situazione degli animali in questo momento. Spero che il pubblico capisca. Voglio tornare a lavorare ma non lascerò i miei amici animali".

