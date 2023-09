L'esorcista ha paura di Taylor Swift, Jason Blum si confessa: 'Mi spaventa da morire!'

L'esorcista: Il credente sta per arrivare nei cinema di tutto il mondo, ma come forse saprete lo farà prima del previsto dopo che Blumhouse ha deciso di anticiparne la data d'uscita per evitare lo scontro al box office con Taylor Swift.

Inizialmente, infatti, L'esorcista: Il credente sarebbe dovuto uscire il 13 ottobre, una data successivamente occupata dall'annuncio del film-concerto Taylor Swift: The Eras Tour, che ha immediatamente fatto incetta di record di prevendite e scatenato un fuggi fuggi generale tra le case di produzione in uscita con nuovi film in quello stesso giorno: tra queste anche la Blumhouse, che a quanto pare non tenterà di applicare la lezione appresa da Barbie e Oppenheimer dato che ha immediatamente anticipato L'esorcista: Il credente di una settimana.

"L'unica cosa che mi spaventa a morte è Taylor Swift!" ha scherzato Jason Blum, considerato il Re Mida dell'horror contemporaneo, dato che negli ultimi anni è stato in grado di costruire un vero e proprio impero al box office con film dai costi risibili e dagli incassi milionari. "Avevamo prenotato questo fantastico venerdì 13 ottobre per uscire con L'esorcista, praticamente il giorno migliore per pubblicare un film horror. Ma ovviamente abbiamo spostato quella data, ci siamo dovuti inchinare davanti a Taylor Swift. Era troppo rischioso vedere se ‘Exorswift’ avrebbe avuto successo oppure no. Il pubblico potrà vedere i due film ad una settimana di distanza e non nello stesso weekend".

L'esorcista: Il credente arriverà al cinema dal 5 ottobre in Italia, mentre Taylor Swift: The Eras Tour uscirà il 13 ottobre.