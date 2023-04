L'Esorcista del Papa, il Vaticano attacca: 'Instilla dubbio su chi sia il vero nemico'

Cinema e Chiesa, come Chiesa e arte in generale, sono più volte arrivati allo scontro, in particolar modo quando il terreno di gioco rendeva la cosa pressoché inevitabile: è quanto accaduto proprio in queste ore con L'Esorcista del Papa, il film di Padre Amorth che sembrerebbe aver urtato la sensibilità dei veri esorcisti.

Dopo la visione del trailer de L'Esorcista del Papa, infatti, l'Associazione Internazionale degli Esorcisti ha espresso in un comunicato le sue perplessità circa il film con Russell Crowe: "Gli ambienti vaticani, dipinti con la solita collaudata gamma di tinte chiaroscurali, danno al film un effetto 'alla Codice da Vinci', per insinuare nel pubblico il solito dubbio: chi è il vero nemico? Il diavolo o il “potere” ecclesiastico" attacca l'AIE.

Il comunicato prosegue: "L'esorcismo così rappresentato diventa uno spettacolo finalizzato a suscitare forti e malsane emozioni, grazie ad una scenografia cupa, con effetti sonori tali da suscitare soltanto ansia, inquietudine e paura nello spettatore. Il risultato finale è di infondere la convinzione che l’esorcismo sia un fenomeno abnorme, mostruoso e pauroso, il cui unico protagonista è il demonio, le cui reazioni violente si possono fronteggiare con grande difficoltà; il che è l’esatto contrario di ciò che si verifica nel contesto dell’esorcismo celebrato nella Chiesa Cattolica in obbedienza alle direttive da essa impartite". Per saperne di più, vi indirizziamo ovviamente al comunicato dell'Associazione Internazionale degli Esorcisti: siamo sicuri, comunque, che questo non sarà l'ultimo capitolo di questa prevedibile polemica.