L'Esorcista del Papa, la produzione è già al lavoro sul sequel?

La Hollywood di oggi tende, ogni volta che le sia possibile, a ragionare in ottica di franchise e progetti a lungo termine: non stupirebbe dunque, l'eventualità di trovarsi di fronte a un sequel anche de L'Esorcista del Papa, il film che vede Russell Crowe vestire i panni del controverso padre Amorth.

Secondo quanto riportato da alcune testate, infatti, i produttori del film di Julius Avery avrebbero già messo in conto l'idea di dare un seguito alle avventure dell'esorcista interpretato dalla star de Il Gladiatore: trovare espedienti non sarebbe poi così difficile, d'altronde, dal momento in cui basterebbe chiamare in causa altri demoni da far scontrare con il Gabriele Amorth cinematografico.

Al momento, comunque, non sembra esserci nulla di certo al riguardo: le recensioni del film non sembrano lasciar spazio a grandi entusiasmi (Rotten Tomatoes si è fermato a un decisamente modesto 51%, piazzando il racconto delle gesta di Amorth in quel limbo di film tendenti più al no che al sì), e al netto delle critiche mosse dal Vaticano a L'Esorcista del Papa non sembra che la risposta del pubblico sia stata entusiasta al punto da giustificare il mettere in cantiere un sequel. E voi, cosa ne dite? Tornereste in sala per incontrare nuovamente padre Amorth? Fatecelo sapere nei commenti!