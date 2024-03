L'esorcista del papa, l'horror ambientato in Italia di Russell Crowe sarà una trilogia?

Potrebbe non concludersi al primo film la storia di padre Gabriele Amorth sul grande schermo, interpretato da Russell Crowe in L'esorcista del papa. Il primo film, diretto da Julius Avery, ha incassato ben 77 milioni di dollari a fronte di un budget da 18 milioni e ora potrebbero concretizzarsi altri due film, diventando una trilogia.

A nutrire speranza è proprio Russell Crowe, che ha spiegato come il piano originale fosse proprio quello di creare una trilogia de L'esorcista del papa e il tema potrebbe tornare d'attualità.

"Al momento se ne sta discutendo. I produttori hanno originariamente ottenuto l'approvazione dallo studio non solo per un sequel ma per due. Ma c'è stato uno cambio di direttori allo studio quindi c'è un po' di stallo. Ma certamente, abbiamo impostato quel personaggio in modo che potesse essere inserito in molte situazioni diverse. E ricordate, l'uomo su cui si basa, Gabriele Amorth, ha scritto 12 libri. Quindi, abbiamo materiale più che sufficiente per fare uno o due o altri film. Ma probabilmente non si farà prima dell'anno prossimo".



Nel cast del primo film hanno recitato anche Daniel Zovatto, Alex Essoe, Franco Nero e Laurel Marsden. Russell Crowe ha partecipato da super ospite a Sanremo nel mese di febbraio, esibendosi con la propria band, insieme alla quale ha girato parecchie città italiane.



Crowe non tornerà nel seguito del kolossal che l'ha reso famoso in tutto il mondo nei panni di Massimo Decimo Meridio: sono terminate le riprese de Il gladiatore 2, con protagonista Paul Mescal nel ruolo di Lucio, personaggio presente anche nel primo film del 2000 di Ridley Scott.

Collezione Harry Potter (Standard Edition) (8 Dvd), versione ita è uno dei più venduti oggi su