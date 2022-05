L'esorcista, nuove rivelazioni sul sequel: 'Sarà diverso dai film di Halloween'

Nel 2020 la Universal ha annunciato il sequel de L esorcista, che sarà realizzato dal regista David Gordon Green, fresco del successo del sequel/reboot di Halloween e Halloween Kills, e adesso il suo co-sceneggiatore Scott Teems ha rivelato nuovi dettagli sul progetto.

"Sarà un film molto diverso dalla nostra saga di Halloween, questo per via del modo in cui abbiamo deciso di approcciarlo", ha spiegato Teems a ComicBook. "Halloween e L'esorcista, gli originali, sono stati entrambi dei cult di enorme successo e di enorme popolarità, eppure c'è qualcosa di diverso nella fama de L'esorcista: per qualche motivo, le persone lo guardano con maggior riverenza, lo considerano più di un 'film'. Sicuramente sentiamo molta più pressione per L'esorcista, ma fin dall'inizio ci siamo ripromessi che non avremmo raccontato la nostra storia a meno che non fossimo riusciti a rendere onore al film originale".

Lo sceneggiatore ha continuato: "Una cosa che la dice lunga sulla passione che muove il nostro progetto è questa: abbiamo iniziato a lavorarci da molto prima che ci fosse un accordo vero e proprio con la Universal. Prima ancora di firmare le carte o provare a capire la situazione dei diritti, volevamo essere sicuri di avere la storia perfetta tra le mani. All'inizio del Covid, nel 2020, ogni venerdì mattina ci incontravamo su Zoom, io, David e Danny [McBride, ndr], Jason Blum, e ci rimbalzavamo tutte le idee che avevamo. Per il resto della settimana io scrivevo la mia storia, David scriveva la sua, e poi il venerdì successivo ricominciavamo il balletto. Dopo qualche mese siamo arrivati alla storia che abbiamo adesso e l'abbiamo presentata alla Universal. Questo per dire che ci siamo fatti avanti solo quando siamo stati davvero sicuri."

Al momento non c'è una data d'uscita per il sequel de L'esorcista, quindi rimanete sintonizzati. Per altre letture, vi ricordiamo che la Universal ha preparato un budget di 400 milioni per la nuova trilogia de L esorcista.