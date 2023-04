L'esorcista: Linda Blair torna nel ruolo di Regan nella trilogia sequel targata Blumhouse

L'esorcista sarà il film più rischio della carriera di Jason Blum, per questo motivo il super-produttore e il regista David Gordon Green sembrano intenzionati a riproporre tutti gli elementi dell'acclamata trilogia sequel di Halloween, che in questi anni ha riscosso notevole successo di pubblico.

Proprio com'è stato per Jamie Lee Curtis e tanti altri personaggi dell'originale Halloween di John Carpenter, infatti, anche la protagonista del leggendario L'esorcista di William Friedkin avrà un ruolo nella nuova trilogia targata Blumhouse: stiamo parlando ovviamente di Linda Blair, che riprenderà il ruolo di Regan nei nuovi film di David Gordon Green. Secondo il sito Above the Line, l'attrice - che da bambina nell'horror del 1973 interpretò l'iconica vittima posseduta dal sadico demone noto come Pazuzu, è stata avvistata sul set del sequel, per il quale avrebbe girato alcune scene. Non è chiaro al momento quanto sarà esteso il suo ruolo.

La nuova trilogia de L'esorcista vedrà Ellen Burstyn nei panni della madre di Regan, Chris MacNeil, insieme ai nuovi membri del cast Leslie Odom Jr., Ann Dowd, Lidya Jewett, Jennifer Nettles, Olivia Marcum, Raphael Sbarge e Okwui Okpokwasili. Secondo il regista e sceneggiatore David Gordon Green, che torna a collaborare con Blumhouse dopo aver diretto tutti e tre i capitoli della nuova saga di Halloween - Halloween 2018, Halloween Kills e Halloween Ends - ha anticipato che la trilogia de L'esorcista sarà totalmente diversa da quella di Michael Myers.

Che cosa vi aspettate? Ditecelo nei commenti.