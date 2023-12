L'Esorcista, Linda Blair sarà ancora Regan nei prossimi film? 'Non so cos'abbiano in mente

Nonostante ilritorno di Linda Blair nella saga di L'Esorcista, l'attrice ha rivelato, in una recente intervista per Comicbook.com (nonché nostra fonte), di non sapere cosa la produzione abbia in mente per il futuro del franchising.

Inoltre, l'attrice ha riflettuto su come il pubblico si affezioni a dei personaggi e ai loro interpreti, mostrando brevemente i risvolti di un'eventuale assenza attoriale.

"Per quanto riguarda il pubblico, è importante prestargli attenzione. Questo accade con molti film, quando hai una compagnia che si preoccupa del pubblico, degli attori che fanno parte dei film o se c'è una trilogia o nel mondo dei fumetti, hai tutti i diversi personaggi. La gente, in realtà, credo che, a parte il Joker, che è cambiato così tante volte da fargli dire 'Ok', si diverte con ognuno di loro, ma ci sono persone che hanno una certa persona, un certo personaggio, e non vogliono vedere nessun altro interpretare quella particolare parte. Per quanto riguarda il nuovo film, sapevamo che era importante. Il pubblico ha detto chiaramente online che Regan è il film. Con Ellen Burstyn, non c'è attrice più brava. Voglio dire, è incredibile, è incredibile stare con lei, è incredibile vederla lavorare, è incredibile sullo schermo. Ma il pubblico era arrabbiato, voleva Regan", ha affermato l'attrice.

Ha continuato: "Quello che hanno pensato la casa di produzione, la Blumhouse e David Gordon Green, è che volevano andare in una direzione un po' diversa, ma comunque onorare l'eredità del progetto. Hanno capito che era meglio inserire Linda. Mi hanno chiesto molto, ma abbiamo concordato che, facendo questo, avremmo dato luce agli animali che mi appassionano così tanto da vedere cambiare".

"Non sono sicura che sappiano cosa faranno con i loro progetti futuri. So solo che [la Linda Blair WorldHeart Foundation] è la mia passione e il mio lavoro. Quindi spero che le persone mi aiutino a fare i cambiamenti che devono essere fatti. Perché se amate gli animali, se li capite, se li comprendete, aiutatemi a capire che posso oppormi a coloro che fanno i bulli e causano tutti i problemi. Posso, ma ho bisogno di sostegno. Non puoi farcela, non puoi farcela da solo", ha concluso. L'attrice ha parlato a cuore aperto della sua fondazione, la Linda Blair WorldHeart Foundation e del suo amore verso gli animali.

