L'esorcista, Jason Blum sul reboot:'È il film più rischioso che abbia mai realizzato'

Jason Blum è uno dei produttori più audaci di Hollywood, in grado di lanciarsi in progetti temerari con risultati alterni, come Halloween e Jem e le Holograms. Ma c'è un lungometraggio che secondo Blum è il progetto più rischioso nel quale si sia mai lanciato. Il produttore l'ha ricordato nel corso dell'ultima intervista.

Si tratta dell'imminente reboot di L'esorcista, il film del 1973 diretto da William Friedkin, cult del genere horror.

Intervistato da Indiewire, Blum ha dichiarato:"Il film più rischioso che abbia mai realizzato non è ancora uscito. È L'esorcista".



"Intanto è molto costoso. Di solito l'asticella del successo è particolarmente bassa perché tutto ciò che facciamo è poco costoso. Per L'esorcista è alta. Non è un rischio elevato per Blumhouse, ovviamente siamo già stati pagati ma è un rischio elevato per i nostri soci. Perciò, quando mi chiedi qual è la cosa più rischiosa su cui abbia mai lavorato, faccio riferimento a noi e ai nostri partner finanziari. Nel caso de L'esorcista sarebbe il più grande perché è un rischio elevato per Universal" ha spiegato Blum.



Blumhouse e Morgan Creek Entertainment hanno stretto un accordo con Universal Entertainment e Peacock per la distribuzione del film; un accordo che sarebbe stimato in 400 milioni di dollari. Nel film Ellen Burstyn tornerà nel ruolo di Chris MacNeil, con Linda Blair nuovamente nei panni di Reagan, la bambina posseduta nel classico di Friedkin.



Leslie Odom Jr. ha dichiarato che il reboot de L'esorcista sarà spaventoso come l'originale.