L'esorcista, Jamie Lee Curtis rivela: 'vorrei doppiare il diavolo!'

C’è un franchise horror che manca nella filmografia della regina dell’horror, Jamie Lee Curtis, e quella mancanza si riassume ne L’esorcista. Dopo aver interpretato ruoli nei classici dell’orrore come Halloween e Prom Night, l’attrice ha detto che le piacerebbe far parte della trilogia di film in arrivo diretta da David Gordon Green.

Parlando con Entertainment Weekly, l'attrice ha rivelato che il film originale del 1973 con Linda Blair la terrorizzava e che, nonostante sia un'icona dell'horror, "detesta essere spaventata dai film di paura", il che è bizzarro ma comprensibile. Ora che il regista di Halloween David Gordon Green ha firmato per creare una nuova trilogia di film de L’esorcista, sarebbe più che felice di contribuire con la sua voce alla rivisitazione, con Leslie Odom Jr. e la star originale Ellen Burstyn.



In effetti, ha in mente un ruolo particolarmente malvagio, quello del demone che possiede la giovane Regan: “Forse dovrei essere la voce del diavolo come Mercedes McCambridge. Vedete, se David mi dà una parte nella nuova trilogia come la voce del diavolo, allora è un ritorno a tutto tondo per me. Farebbe impazzire le persone".



Il premio Oscar Mercedes McCambridge ha fornito la voce del demone per il film originale di William Friedkin, dopo che il piano iniziale del regista di alterare elettronicamente la voce della giovane Blair per il ruolo è fallito. Inizialmente, McCambridge non è stata accreditata per il suo ruolo di spirito malvagio, nonostante il suo riconoscimento da parte dell'Academy e una vasta esperienza nel doppiaggio. Alla fine le è stato riconosciuto il merito del suo lavoro dopo l'arbitrato della Screen Actors Guild, ottenendo il suo riconoscimento per uno dei mostri più iconici nella storia del cinema horror.



Curtis sarebbe sicuramente una scelta interessante per il ruolo di Pazuzu, lo spirito malvagio che manipola il corpo di una giovane ragazza innocente. Recentemente l'attrice è tornata a vestire i panni di Laurie Strode nella trilogia di Halloween di Green e vista l'unione artistica tra i due l'idea dell'attrice non è da sottovalutare. Vi lasciamo con la nostra recensione di Halloween Kills, fateci sapere nei commenti se vi piacerebbe vedere o sentire Curtis ne L'esorcista di Green!