L'esorcista: l'inquietante storia vera che ispirò la trama del film

L'esorcista di William Friedkin è considerato uno dei film più spaventosi e influenti della storia del cinema, e per i fan delle nuove generazioni potrebbe essere uno shock scoprire che in realtà la trama del film è basata su una storia vera.

Dovete sapere infatti che le origini de L'Esorcista risalgono al Maryland del 1949, quando i giornali raccontarono la storia di un certo 'Roland Doe', che ha dovuto sopportare molteplici esorcismi a casa, in chiesa e in vari ospedali. Si dice che il ragazzo, un quattordicenne, la cui vera identità è stata nascosta per motivi di sicurezza, sia stato posseduto dopo aver giocato con una tavola Ouija. I giornali parlarono anche di un collegato con la morte di una zia, dopo la quale i rapporti suggerirono che il ragazzo avesse iniziato a comportarsi in modo strano, specialmente in prossimità di oggetti religiosi: sul corpo del ragazzo, ad esempio, di tanto in tanto venivano ritrovati strani graffi, con oggetti volanti in casa e inquietanti rumori provenienti dalla sua camera - tutte cose che il defunto regista William Friedkin ha inserito ne L'esorcista.

Ad esorcizzare il ragazzo fu chiamato padre Raymond J. Bishop, e il resoconto di quando Roland attaccò il prete durante un rituale avrebbe successivamente ispirato il libro di William Peter Blatty sul quale è basato il film. Sul corpo del ragazzo venne trovata incisa la parola "LOUIS", cosa che spinse la famiglia a rivolgersi alla St. Louis University, dove padre Walter H. Halloran e il Rev. William Bowdern continuarono l'esorcismo. Insieme all'aiuto di padre William Van Roo, riuscirono a 'liberare' Ronald, del quale si sono successivamente perse le tracce. Secondo gli esperti, la vera identità del ragazzo corrisponderebbe a quella di Ronald Edwin Hunkeler, un ex ingegnere della NASA che contribuì allo sbarco sulla Luna del 1969: Hunkeler però ha mantenuto il riserbo sulla faccenda fino alla sua morte, avvenuta nel Maryland nel 2020 all'età di 86 anni.

