L'Esorcista: L'Ingannatore, quando esce il sequel de L'Esorcista: Il Credente?

Quando esce L'esorcista: L'ingannatore? Se siete già andati al cinema per vedere L'esorcista: Il credente e volete sapere come e quando proseguirà la storia sequel de L'esorcista di William Friedkin, siete capitati nel posto giusto.

Come forse saprete, infatti, la Blumhouse di Jason Blum e il regista David Gordon Green stanno utilizzando con L'esorcista la stessa formula utilizzata già per Halloween 2018, che fu un sequel diretto di Halloween di John Carpenter il cui concept di partenza era quello di ignorare tutti i (tantissimi) capitoli del franchise di Halloween realizzati fino ad allora per ricollegarsi esclusivamente agli eventi del film originale.

Anche nel caso de L'esorcista: Il credente, infatti, la storia ignora tutti i film del franchise de L'esorcista arrivati dopo quello originale del 1973 (che sono molti di meno rispetto a quelli di Halloween: L'esorcista II: L'eretico di John Boorman, L'esorcista III, il 'doppio-prequel' dalla caotica produzione The Exorcist: The Beginning e Dominion: Prequel to the Exorcist e la serie tv sequel L'esorcista della Fox) e allo stesso tempo rappresenta l'inizio di una nuova trilogia già in programma. Blumhouse ha infatti pagato circa 400 milioni di dollari per assicurarsi i diritti della saga, e in attesa di capire quanto incasserà L'esorcista: Il credente i sequel in sviluppo serviranno a far fruttare l'investimento.

Al momento della stesura di questo articolo, comunque, è stato annunciato solo il primo sequel, L'esorcista: L'ingannatore, che arriverà il 17 aprile 2025. Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità relative alla saga, quindi rimanete con noi.