Dopo L'esorcista e Halloween, Blumhouse svela il prossimo franchise horror da resuscitare

Dopo il successo della nuova trilogia di Halloween e con il primo capitolo della nuova trilogia de L'esorcista in arrivo nei cinema di tutto il mondo dalla prossima settimana, la casa di produzione Blumhouse ha svelato quale altro franchise horror merita di essere resuscitato prossimamente.

In un'intervista con Inverse pubblicata per il tour stampa de L'esorcista: Il credente, il produttore esecutivo Ryan Turek ha rivelato che Jason Blum sta lavorando ad una nuova saga di Venerdì 13. Il dirigente ha spiegato che il piano della casa di produzione è tornare alle origini di ciò che ha reso il franchise di Jason così memorabile, esprimendo allo stesso tempo il suo amore per la serie:

"Jason ed io siamo decisamente d'accordo sul fatto che Venerdì 13 è la cosa su cui ci piacerebbe mettere le mani. Il mio desiderio è quello di tornare alle origini della saga, perché sono convinto che non servano troppi ingredienti per un film di Venerdì 13. Hai bisogno del campo estivo, hai bisogno dei campeggiatori e hai bisogno di Jason Voorhees con una maschera. Ascolta, ho dichiarato apertamente che Halloween è il film slasher definitivo per me. È il mio film slasher preferito di tutti i tempi. Ma di fronte alla saga di Venerdì 13 non posso che inchinarmi. La adoro. Poter tornare a Crystal Lake per me sarebbe davvero incredibile."

Ricordiamo che il franchise di Venerdì 13 continuerà con la serie tv Crystal Lake, Nel frattempo, proprio in questi giorni sono stati svelati anche i piani per una serie tv di Halloween.

L'esorcista: Il credente arriverà in Italia dal 5 ottobre.