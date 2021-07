L'Esorcista, David Gordon Green: 'Il mio nuovo film sarà il sequel dell'originale!'

Seguendo le orme della serie televisiva targata FOX, abilmente rivelatasi essere un sequel diretto del film originale di William Friedkin, sembra proprio che il prossimo film di David Gordon Green in collaborazione con Blumhouse sarà proprio "un reboot" del franchise e anche sequel diretto dal capolavoro del 1973.

Parlando infatti ai microfoni di Total Film Magazine, lo stesso Gordon Green ha effettivamente confermato che dopo aver concluso (definitivamente?) la trilogia finale di Halloween, che terminerà in via ufficiale nel 2022 con Halloween Ends, il su prossimo film sarà proprio il sequel/reboot de L'Esorcista.



Queste le sue parole:



"L'Esorcista è stato scritto. È stato uno dei miei progetti in fase pandemica. Non è impreciso dire che sarà un sequel dell'originale. Personalmente mi piacciono tutti i film del franchise de L'Esorcista. E non solo mi piacciono, penso che possano rientrate tutti in una mitologia accettabile, almeno per quello che sto tentando di fare io. Non sto dicendo 'facciamo finta che L'Esorcista 2 non sia mai successo'. Va bene che esista. Va bene che esistano tutti perché mi piacciono".



Gordon Green ha poi aggiunto:



"È un'altra divertente eredità di cui far parte e speriamo di realizzarla nel prossimo futuro. C'è stata molta ricerca, piuttosto che puntare su di una sceneggiatura impulsiva. Si è parlato con molte persone. Si è letto un sacco di libri e fatto un sacco di interviste. C'era un'autenticità così drammatica nel film originale. È più di quanto mi aspettassi quando decisi di entrarci. E credo di essere stato molto ingenuo. Ma per me è stato esaltante essere coinvolto in conversazioni inaspettate".



Del nuovo film de L'Esorcista se ne era già parlato mesi fa.