L'esorcista, David Gordon Green assicura: La saga sarà diversa dai film di Halloween

Dopo aver rilanciato la saga di Halloween con una nuova trilogia, il regista e sceneggiatore David Gordon Green sta già lavorando ai sequel de L esorcista, che arricchiranno il mondo creato dal capolavoro di William Friedkin.

Parlando con Collider in una nuova intervista promozionale in vista dell'uscita di Halloween Ends, ultimo capitolo della sua trilogia dedicata a Michael Myers, Green ha discusso quali saranno le differenze chiave tra Halloween e L'esorcista e cosa cambierà nel suo approccio alla realizzazione della sua prossima trilogia. Il punto di partenza, innanzitutto, è capire quanto siano profondamente diversi i due film originali:

"Sono entrambi horror, ma non potrebbero essere due film più diversi: Halloween è un film dell'orrore puro, è uno slasher, è una pazzia di mezzanotte, vai al cinema per divertirti, per mangiare pop-corn, per fare qualche urlo con gli amici. L'esorcista invece è fondamentalmente un dramma molto ricercato su temi elevatissimi: spiritualità, religione, salute mentale, famiglia. Già solo per il fatto che appartengono a due sottogeneri dell'horror molto differenti, è una cosa che pretende un approccio sistematicamente diverso, tanto a livello tecnico quanto a livello creativo."

Halloween Ends arriva nelle sale italiane questa settimana a partire da giovedì 13. Il primo capitolo della nuova trilogia de L'esorcista, invece, che sarà un sequel del film originale di William Friedkin, arriverà ad ottobre 2023. Quali sono le vostre aspettative?