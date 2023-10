L'esorcista: Il credente vs Saw 10: box office da horror, chi ha vinto il week-end?

Come sta andando L'esorcista: Il credente al box office? Con gli incassi di sabato 7 già conteggiati, possiamo farci un'idea più precisa di quale sarà il primo week-end del nuovo film Blumhouse, che affronta al botteghino il nuovo capitolo di un altro celebre franchise horror, Saw 10.

Il film della Universal/Blumhouse ha incassato 12 milioni di dollari venerdì 6 al box office nord-americano, una cifra che ha abbassato ad un totale di 28 milioni di dollari l'incasso previsto su tutto il week-end, poco al di sotto delle originali proiezioni (che invece lo davano a 30 milioni). La risposta della critica è stata pessima per L'esorcista: Il credente, cosa che potrebbe influenzare la partecipazione del pubblico, anche se rispetto ad altri film horror usciti quest'anno non si tratta affatto di un brutto inizio: ad esempio, La Casa: Il risveglio del male ha esordito con 24,5 milioni, mentre The Nun 2 è partita con 32 milioni al suo primo week-end domestico. Ci si aspetta che L'esorcista: Il credente porti a casa circa 50 milioni a livello globale tra venerdì, sabato e domenica.

Curiosamente, va segnalato che il nuovo film di David Gordon Green - il primo di una nuova trilogia de L'esorcista, che sarà sequel diretta dell'originale di William Friedkin del 1973 - dovrà competere al box office con Saw X, che ha guadagnato circa 8-9 milioni di dollari nel suo secondo fine settimana domestico, conquistando il terzo posto nelle classifiche e scendendo del -55% rispetto all'apertura di 18,3 milioni di dollari. Il film di Lionsgate, al contrario di quello Universal, ha ricevuto il plauso della critica, che lo ha giudicato il migliore in assoluto della saga creata da James Wan.

Chi la spunterà, alla fine della corsa?