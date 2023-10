L'esorcista: Il credente, il nuovo video presenta le 2 nuove vittime della saga

Mancano poche ore all'uscita nelle sale cinematografiche italiane di L'esorcista: Il credente, sequel del cult di William Friedkin diretto da David Gordon Green, ambientato decenni dopo il classico del 1973. Universal Pictures poche ore fa ha pubblicato una nuova clip che si concentra sulle due nuove vittime: Angela e Katherine.

Interpretate da Lidya Jewett e Olivia Marcum, le due ragazze sono le vittime di questo nuovo capitolo del franchise.

La featurette mostra alcuni aspetti interessanti dei due personaggi che caratterizzeranno la trama del film.



Il film non è ancora uscito e già si parla di un sequel di Il credente. David Gordon Green ha dichiarato a Comicbook:"Beh, è divertente. Avevamo una road map che pensava 'Se il mondo accoglierà ciò che stiamo facendo allora andremo avanti'. Quindi, abbiamo una bella tabella di marcia e poi, una volta avviata la produzione, il film ha preso vita propria e abbiamo fatto alcune deviazioni su quel percorso. Ma sono entusiasta che, se questo film sarà ben accolto, e potremo farli andare avanti, abbiamo alcune nuove strade da esplorare".



In L'esorcista: Il credente, dopo la morte della moglie incinta durante un terremoto ad Haiti, Victor Fielding (Leslie Odom Jr.), ha cresciuto la loro figlia Angela (Lidya Jewett) da solo. Ma quando Angela e la sua migliore amica Katherine (Olivia Marcum), scompaiono nel bosco e tornando tre giorni dopo senza alcun ricordo di quanto successo, si scatena una serie di eventi che costringerà Victor ad affrontare il punto più infimo del male, e in preda al terrore e alla disperazione si rivolgerà a Chris MacNeil (Ellen Burstyn).



