L'esorcista: Il credente, la trilogia si farà? Universal e Blumhouse cambiano il piano

La nuova trilogia de L'esorcista, partita in questi giorni con il film L'esorcista: Il credente di David Gordon Green, potrebbe andare incontro a grossi rimaneggiamenti in casa Blumhouse e Universal Pictures.

Come vi abbiamo già spiegato nei giorni scorsi nei resoconti sul box office de L'esorcista: Il credente, il film scritto e diretto da David Gordon ha avuto, come sempre nella politica del produttore Jason Blum, un budget di produzione molto basso (appena 30 milioni) che è stato già recuperato grazie al primo week-end globale da oltre 45 milioni di dollari. Tuttavia, la Universal ha investito circa 400 milioni di dollari per i diritti del franchise de L'esorcista (una cifra che include anche i diritti di streaming per la piattaforma di streaming Peacock), motivo per cui L'esorcista: Il credente è solo il primo episodio di una nuova trilogia.

In queste ore, però, l'Hollywood Reporter ha segnalato che a causa della pessima accoglienza che la critica internazionale ha riservato a Il credente, Universal e Blumhouse avrebbero pensato di apportare modifiche più o meno sostanziali ai prossimi due episodi, nonostante il primo sequel - L'esorcista: L'ingannatore in arrivo nel 2025 - abbia già una sceneggiatura completa. The Hollywood Reporter riferisce che Universal e Blumhouse sono ancora concentrati sulla saga, ma per i prossimi episodi verranno 'apportate alcune modifiche': una tra queste potrebbe essere l'uscita di scena di David Gordon Green, che dovrebbe cedere la regia a qualcun altro.

Vi terremo aggiornati, restate su Everyeye.