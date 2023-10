L'Esorcista: Il Credente, spiegazione del finale del film di David Gordon Green

L'Esorcista: Il Credente non solo riprende il filo del discorso del primo, storico film di William Friedkin, ma addirittura raddoppia la posta in gioco: ad essere possedute da un demone venuto dall'inferno, infatti, stavolta sono ben due ragazzine, Katherine e Angela. Ma come si conclude questa nuova storia di dannazione e possessione?

Come prevedibile, L'Esorcista: Il Credente si conclude con... Un esorcismo! Incredibile, vero? Stavolta a guidare l'operazione non è però un prete, ma l'infermiera Anne, che in passato desiderava diventare suora. Come prevedibile, le cose cominciano a mostrarsi sin da subito parecchio complicate, con il demone che si prende gioco della nostra e che non sembra intenzionato a liberare le due ragazzine.

A questo punto l'essere demoniaco offre una scelta ai presenti: decidere quale delle due ragazzine debba salvarsi e quale, invece, perdere la vita. In un attimo di panico, il padre di Katherine chiede che a essere risparmiata sia sua figlia: il demone sembra accettare la decisione, per cui vediamo Katherine riprendere a parlare normalmente e Angela fluttuare e poi ricadere al suolo priva di vita.

Si tratta, però, di un semplice bluff: di lì a pochi istanti Katherine muore e Angela riprendere a respirare. È un evento tutt'altro che casuale: oltre a ricordarci la natura puramente maligna e scorretta del demone, la salvezza di Angela si pone come perfettamente speculare alla decisione con cui, anni prima, suo padre aveva deciso di salvare sua moglie in fin di vita accettando di perdere la figlia non ancora nata, ottenendo però il risultato opposto.

Un finale in chiaroscuro, dunque, che diventa ancora più doloroso dal momento in cui ci viene lasciato intendere che Katherine non sia semplicemente morta, ma sia finita all'inferno in quanto anima dannata. Vedremo, a questo punto, se la ragazza tornerà a farsi viva ne L'Esorcista: L'Ingannatore, secondo capitolo già annunciato di questa nuova trilogia.