L'esorcista: Il credente ha una scena post-credit?

L'esorcista: Il credente esce oggi nei cinema italiani e la domanda che il pubblico moderno è ormai abituato a porsi è sempre la stessa: il film ha una scena post-credit?

L'ormai famigerato utilizzo della scena dei titoli di coda nasce, nella sua accezione contemporanea, grazie al Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios, che dal 2008 con Iron Man di Jon Favreau hanno quasi sempre inserito scene post-credit nelle loro uscite per anticipare i prossimi capitoli della saga e connettere tra loro le varie storyline dell'universo narrativo condiviso. Da allora tantissimi altri film hollywoodiani e non hanno utilizzato questa pratica, e considerato che L'esorcista: Il credente è sia il sequel de L'esorcista di William Friedkin sia il primo capitolo di una nuova trilogia, è lecito aspettarsi una qualche sorta di anticipazione in vista dei prossimi episodi.

Tuttavia, possiamo confermarvi che L'esorcista: Il credente non ha una scena post-credit: il regista David Gordon Green ha concentrato tutta la storia entro i confini delimitati dai titoli di testa e dai titoli di coda, senza rimandare lo spettatore a sequenze nascoste tra una sigla e l'altra. Per questo motivo, una volta che si saranno accese le luci in sala sarete liberi di alzarvi e uscire dal cinema senza il timore di perdervi una sequenza segreta.

