L'esorcista: Il credente, il ritorno di Pazuzu nella nuova immagine di Total Film

L’Esorcista: Il Credente segna il ritorno di una delle saghe horror più conosciute della storia del cinema e si prospetta come uno dei film più attesi per Halloween 2023. In una nuova foto esclusiva, pubblicata da Total Film Magazine, vediamo tornare il demone che ha terrorizzato milioni di persone a partire dagli anni ’70.

Dopo avervi mostrato il terrificante poster promozionale di L’Esorcista: Il Credente, torniamo a parlare del film diretto da David Gordon Green per mostrarvi la suggestiva immagine pubblicata dalla rivista cinematografica britannica.

Nell’immagine si vede il ritorno del demone Pazuzu, impossessatosi di una giovane vittima all’interno di una chiesa. La bambina, urlante e col volto deformato dal diavolo, è trattenuta a stento da quelli che dovrebbero essere i suoi genitori.

Il film vedrà il ritorno nel franchise di Ellen Burstyn, ritorno che ha scatenato la gioia del regista: “È incredibile. Ho letto la sua biografia e quindi la cosa è diventata una missione: si può invitare una delle icone di Hollywood a calarsi in un ruolo che non ha interpretato per 50 anni. Una vera impresa. Ho avuto modo di conoscerla dopo aver letto il suo libro, abbiamo scambiato consigli di lettura e idee e abbiamo evoluto questo personaggio in modo che fosse significativo per Ellen, al di là di una semplice rivisitazione di Chris MacNeil”.

In attesa di poter vedere il nuovo film del franchise horror, vi lasciamo con la nuova immagine e con la notizia che L’Esorcista: Il Credente è stato classificato R-rated negli USA.