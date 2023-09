L'Esorcista: Il credente, quando esce il nuovo film e come si collega alla saga?

Quando esce L'esorcista: Il credente e come si collegherà alla saga? Se avete visto il trailer de L'esorcista: Il credente e volete saperne di più sul film in arrivo al cinema, siete capitati nel posto giusto.

Dovete sapere, infatti, che L'esorcista: Il credente arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal 5 ottobre 2023, ovvero la prossima settimana, dunque manca pochissimo all'appuntamento con il nuovo capitolo del celebre franchise horror creato dal leggendario regista William Friedkin. Ma di cosa parla L'esorcista: Il credente e come si collegherà alla saga?

L'esorcista: Il credente sarà un sequel diretto da L'esorcista e ignorerà gli eventi di tutti i film venuti dopo il successo dell'originale: il modello su cui è stato costruito questo nuovo capitolo, infatti, sarà lo stesso già utilizzato da Blumhouse e Universal per la saga di Halloween, con Halloween 2018 che è stato un sequel diretto dal primo Halloween di John Carpenter e ha ignorato tutti i capitoli successi del franchise. Non a caso il regista de L'esorcista: Il credente è proprio David Gordon Green, autore di tutti e tre i nuovi film di Halloween, che Universal ha reclutato per creare anche la nuova trilogia de L'esorcista. Il nuovo film dunque si collegherà direttamente al finale de L'esorcista di William Friedkin, e aprirà a sua volta la strada ai prossimi due capitoli già in sviluppo.

Nelle scorse settimane, infatti, Universal ha annunciato la data d'uscita de L'esorcista: L'ingannatore, che sarà un sequel de Il credente proprio come Halloween Kills lo fu di Halloween 2018.