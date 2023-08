L'esorcista - Il credente, il nuovo poster ufficiale vi terrà lontano dalle chiese

Dopo il trailer italiano di Talk to me, nuovo horror targato A24 in arrivo nel nostro mercato con Midnight Factory, rimaniamo nel mondo delle possessioni e dei demoni con il nuovo poster ufficiale de L'esorcista - Il credente, prossimo capitolo della famosa saga horror creata da William Friedkin.

La locandina, disponibile in calce all'articolo, mostra una bambina posseduta all'interno di una chiesa, cosa che non promette nulla di buono. Che cosa ve ne pare? Quali sono le vostre aspettative per questo nuovo episodio, il primo di una trilogia? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate in basso.

Ricordiamo che L'esorcista - Il credente è stato diretto da David Gordon Green per Universal, Blumhouse e Morgan Creek: il regista della recente trilogia di Halloween, che seguiva gli eventi del primo Halloween di John Carpenter, ha riutilizzato lo stesso approccio con L'esorcista di William Friedkin, con una nuova trilogia che espanderà il mondo del capolavoro originale e che continuerà prossimamente con The Exorcist - Deceiver, atteso per il 18 aprile 2025. Rimane segreto, per il momento, il titolo del terzo ed ultimo capitolo della saga.

Il franchise dell'Esorcista dunque torna sul grande schermo con L'esorcista: Il credente: è la prima volta dal 2005, anno di uscita di Dominion: Prequel to The Exorcist di Paul Schrader, una versione alternativa dell'Esorcista: The Beginning uscito l'anno precedente. In precedenza erano usciti anche L’Esorcista II: L’Eretico del 1977 e L’Esorcista III del 1990.