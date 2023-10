L'esorcista: Il credente, John Carpenter:'Come si fa a rovinare L'esorcista?'

Il maestro dell'horror John Carpenter ha rilasciato alcune dichiarazioni al Los Angeles Times per commentare la reazione negativa di pubblico e critica al nuovo film de L'esorcista, prodotto da Universal e Blumhouse. Il film di David Gordon Green ha raccolto un misero 23% su Rotten Tomatoes e meno di 30 milioni all'esordio.

Universal ha investito ben 400 milioni di dollari sui diritti del franchise per creare una nuova trilogia ma le premesse non sembrano così buone. Ci si chiede se la trilogia di L'esorcista si farà oppure no.



John Carpenter non ha avuto mezze misure:"Mi piace quello che David [Gordon Green] ha fatto quando ha realizzato i tre Halloween. Ho amato Halloween Kills, ho pensato fosse favoloso. Ho sentito che L'esorcista non è stato davvero all'altezza. Potrebbe essere un film spassoso non capisco come si possa rovinare tutto questo".



I critici sostengono che la possessione demoniaca ha perso il valore scioccante che aveva negli anni '70 e che anche questo dettaglio contribuisce a non rendere il film un sequel accettabile rispetto all'inarrivabile predecessore.

Collegamento diretto con il lungometraggio del 1973 è la fugace presenza di Ellen Burstyn nel ruolo di Chris MacNeil, ricoperto anche nell'opera di William Friedkin.



Se avete qualche dubbio potete scoprire la nostra opinione con la recensione di L'esorcista: Il credente, uscito nelle sale cinematografiche settimana scorsa.