L'esorcista: Il credente, la durata ufficiale del sequel rischia di deludere i fan

A quasi vent'anni di distanza dall'ultimo film della saga de L'esorcista, il nuovo film Il credente, fungerà da semi-reboot, in quanto sequel diretto del cult horror del 1973. Con David Gordon Green dietro la macchina da presa, Il credente vedrà il ritorno di Ellen Burstyn nei panni di Chris MacNeil, come nel primo capitolo.

Al momento non ci sono numerosi dettagli sul sequel ma Green ha promesso alcune scelte radicali per convincere anche i più scettici del seguito dell'opera di William Friedkin.

Tuttavia, l'aggiornamento sulla durata del film potrebbe scontentare i fan; secondo AMC Theatres, il sequel sarà decisamente più breve rispetto a quanto si aspettassero gli appassionati. La durata confermata è di 1 ora e 51 minuti, dieci minuti in meno rispetto a quanto riportato in precedenza.



Un minutaggio da 111 minuti rende il film più breve della media del franchise. L'esorcista: Il credente è una rivisitazione moderna del franchise, simile alla trilogia di Halloween, nella quale è coinvolto proprio David Gordon Green. I fan speravano che il film fosse più lungo de L'esorcista ma non sarà così.

In L'esorcista: Il credente tornerà Linda Blair e il protagonista sarà Victor Fielding (Leslie Odom Jr.), un uomo rimasto vedovo in seguito alla perdita della moglie durante un terremoto ad Haiti avvenuto dodici anni prima. Victor ha cresciuto la figlia Angela (Lidya Jewett) da solo e un giorno la giovane, insieme all'amica Katherine (Olivia Marcum), scompare nel bosco, ritornando dopo tre giorni senza ricordare cosa sia accaduto. Da quel momento Victor si scontrerà con le forze del male e si rivolgerà all'unica persona che abbia già affrontato qualcosa di simile: Chris MacNeil (Ellen Burstyn).



Scoprite il terrore che viene dall'inferno nella nuova clip de L'esorcista: Il credente.