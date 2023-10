L'esorcista: Il credente, David Gordon Green parla di quel finale a sorpresa

John Carpenter non ha apprezzato molto L’esorcista: Il credente, e il regista del film ha parlato in un’intervista del finale a sorpresa della pellicola da lui realizzata.

David Gordon Green, regista e sceneggiatore anche di Halloween Ends, ha parlato del finale del film e di quanto sia stato inaspettato anche per il cast:

“È stato incredibile. Il 95% della troupe non sapeva nemmeno che sarebbe successo. Linda Blair non era stata chiamata quel giorno, ed era stata assunta come una sorta di consigliere, di consulente per i ragazzi. Poi, quando ho ottenuto la sua fiducia e le ho detto cosa stavamo facendo, e lei si è resa conto del progetto e delle nostre intenzioni, l'abbiamo convinta a partecipare. Non vedeva Ellen da moltissimi anni. Volevo filmare quella riunione. Così, abbiamo bendato Ellen e, con una nota, abbiamo invitato Linda a entrare. Fu una sola ripresa e fu una magia.”

Anche Ellen Burstyn è rimasta commossa di fronte all’inaspettato incontro progettato dal regista: “Metà della troupe ha pianto. Ricordo che mi guardavo intorno e l'operatore di braccio, che non sapeva cosa sarebbe successo, o il nostro addetto alla messa a fuoco erano rimasti a bocca spalancata, perché pochi di noi sapevano cosa avevamo coordinato in quel momento. È stato incredibile”. Ha dichiarato Burstyn.

Un momento di emozione e felicità pura per le attrici e la troupe di L’esorcista: Il credente (qui potete trovare la nostra recensione di L’esorcita: Il credente).