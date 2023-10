L'esorcista: il credente, David Gordon Green dirigerà anche i sequel? I dubbi del regista

In questi giorni al cinema è in proiezione L'esorcista: Il credente, sequel del capolavoro dell'orrore diretto da William Friedkin. Per la regia del sequel è stato scelto David Gordon Green. Il film dovrebbe essere l'inizio di una trilogia sequel ma non è detto che sia proprio David Gordon Green a dirigere i successivi capitoli.

Intervistato da The Hollywood Reporter, Green ha abbozzato un po' nella risposta alla domanda sui prossimi due capitoli del franchise L'esorcista:"La mia intenzione è soltanto quella di iniziare a fare cose, e quando questi piani si concretizzeranno, se mi trovassi sulla sedia da regista [dei sequel] sarei elettrizzato. Ma in questo momento sto attraversando questa situazione per quanto concerne la storia e sto considerando la mia realtà di vita mentre mi trovo in questa fase di transizione. E una delle cose che ho preferito lavorando a questi franchise horror è stato fare la serie comica su HBO, The Righteous Gemstones. Ritengo sia divertente allontanarsi, prendere una boccata d'aria e ridere con soddisfazione per poi tornare a lavorare all'horror". Ma L'esorcista: Il credente è stato un flop o un successo?



Il lungometraggio si racconta la storia di Victor (Leslie Odom Jr.), uomo rimasto vedovo e costretto a crescere da solo la figlia Angela. Un giorno la dodicenne scompare insieme alla migliore amica, ricomparendo dopo qualche giorno senza ricordare quello che è successo ma mostrando al padre in che modo il male può impossessarsi delle persone. A quel punto, disperato, Victor si rivolge ad una persona che ha vissuto esperienze simili in passato: Chris MacNeil (Ellen Burstyn).



Non perdetevi la nostra recensione di L'esorcista: Il credente.