L'Esorcista: il Credente, cosa dicono le recensioni? Ecco il punteggio su Rotten Tomatoes

Alla fine di questo settembre veniva condivisa una nuova clip di L'Esorcista: Il Credente che ha terrorizzato tutti. Ma le recensioni del sequel del film di William Friedkin non sembrano essere sulla stessa linea. Vediamo perché.

"Scialbo, poco spaventoso, senz'anima": questi sono gli aggettivi attribuiti al sequel. Questo non sembra aver conquistato gli animi dei critici su Rotten Tomatoes, che gli ha conferito un punteggio iniziale del 24%.

Questo punteggio, che sta crescendo anche se di poco, è ben sotto a quelli dei suoi 'prequel'. Al momento presente, il numero di recensioni è salito a 67, mentre il punteggio è aumentato di un 1%.

Vi riportiamo alcune delle recensioni più scottanti:

William Bibbiani, top critic di Rotten Tomatoes, scrive: "N]on è abbastanza ambizioso da essere interessante, né abbastanza potente da entrare nel vivo. Evita le discussioni serie sulla fede e usa la profondità di fondo della serie come base per poco più che fan service e trama generica".

Un altro top critic, Michael O'Sullivan, commenta: "Se 'L'esorcista: Il Credente' è tutto incentrato sulla devozione alla fede spirituale (o almeno cinematografica), il suo fallimento nell'essere all'altezza della potenza del primo film, che ha reso fanatici anche gli spettatori più cinici, rasenta il sacrilegio".

Ora, chiaramente non tutte le recensioni sul sequel sono negative, ma la tendenza più recente sembra essere questa.

In attesa di più pareri da parte dei critici, vi rimandiamo al trailer di L'Esorcista: Il Credente.