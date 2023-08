L'esorcista: Il credente, come hanno convinto Ellen Burstyn 50 anni dopo l'originale?

Le motivazioni che hanno spinto Ellen Burstyn a tornare ne L'esorcista: Il credente sembrano essere prettamente economiche, ma a fornirci nuovi dettagli è David Gordon Green, il regista della pellicola: come ha convinto l'attrice a tornare nella saga 50 anni dopo il capitolo originale?

"È incredibile" ha dichiarato Green. "Ho letto la sua biografia, dopodiché il tutto è diventato una specie di missione, per me: sarei riuscito a invitare un'icona di Hollywood a tornare in un ruolo vecchio di 50 anni? Una vera impresa! Non ci sono parole per descrivere l'ispirazione che ho avuto leggendo il suo libro, sia in termini prospettici che narrativi. Senza contare il successo del film: parlo di 'successo', ovviamente, ma dobbiamo considerare i molti ostacoli affrontati proprio a causa di una notorietà simile".

Ha inoltre continuato: "Quando l'ho conosciuta, abbiamo parlato di letteratura e idee finché, infine, non abbiamo sviluppato il personaggio. Era davvero significativo per Ellen, non si trattava di una banale rivisitazione di Chris MacNeil". Nel frattempo, quest'ultima non se ne è stata certo con le mani in mano: tra i progetti principali, ricordiamo Resurrection, Requiem for a Dream, Interstellar e Queen Bees.

In arrivo il prossimo 12 ottobre 2023, L'esorcista: Il credente racconta la storia di due ragazze che, possedute dal demonio, spingono i genitori a rivolgersi a Chris MacNeil, che ha avuto un'esperienza simile in un remoto passato. Riuscirà il film a essere all'altezza dei predecessori? Purtroppo, la risposta non è così scontata: la proiezione di prova de L'esorcista: Il credente è stata un flop, poiché considerato troppo lungo e nient'affatto spaventoso.